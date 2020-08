Oost-Afrika wordt getroffen door zware overstromingen

De mensen in Somalië leven nu in schuilplaatsen die ze zelf gebouwd hebben van oude kleren of plastiek zakken, karton en stokken. Deze schuilplaatsen bieden echter nauwelijks bescherming tegen het weer. Er is ook een groot tekort aan voedsel en veel mensen lopen de kans om ondervoed te geraken. In sommige gebieden zijn basisproducten zoals melk en groenten tussen de 20 en de 50 procent duurder geworden.

