Op een veilige en koele manier studeren? Dat kan in de Kubox in Kuurne!

In de Kubox in Kuurne is er plaats voor 20 studenten. Zo blijft alles veilig voor iedereen. "Vandaag studeren we met 16 personen", zegt Florence Devos. Zij studeert Landmeten aan de Hogeschool Gent. "Het is populair om samen te studeren. Het motiveert me echt, omdat je ook anderen ziet blokken. Het is niet gemakkelijk in deze hitte, maar hier is het lekker fris."

"Je moet je mondmasker aandoen als je de Kubox binnenkomt", zegt ze. "Je moet ook je handen ontsmetten en het parcours op de vloer volgen om naar je tafel te gaan. Pas dan mag je je mondmasker afdoen. Elke ochtend moet je ook de aanwezigheidslijst tekenen. Zo kunnen de medewerkers van de Kubox bij een besmetting snel te weten komen wie wanneer aanwezig was."