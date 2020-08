Opnieuw oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije

"De meerderheid van onze vloot is op dit moment klaar om uit te varen waar dat nodig is," verklaarde hij na afloop van de Veiligheidsraad. "Griekenland zal geen enkele vorm van chantage accepteren. Het zal zijn soevereiniteit en soevereine rechten verdedigen", voegt het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken daaraan toe. "We roepen Turkije op om onmiddellijk een einde te maken aan zijn illegale acties die de vrede en veiligheid in de regio ondermijnen."