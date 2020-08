Oud-burgemeester van Kortenaken Patrick Vandijck kreeg Remdesivir tegen corona toegediend, met succes

Patrick Vandijck werd op 21 april opgenomen in het ziekenhuis van Gasthuisberg in Leuven. Hij was er op een bepaald moment zeer erg aan toe. Hij had bijna 42 graden koorts en leed aan een dubbele longontsteking. Zijn pancreas en zijn lever waren aangetast. Zijn toestand was bij momenten zeer kritiek. "De dokters hebben tot twee keer toe naar mijn vriendin gebeld", vertelt de 54-jarige Vandijck, "om haar te verwittigen dat ze zich op zeer slecht nieuws moest voorbereiden."