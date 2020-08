Overheid investeert 50 miljoen euro in eigen testmachines: "70.000 testen per dag dit najaar"

Op dit moment kunnen er in ons land per dag maximaal 20.000 COVID-testen worden uitgevoerd. Virologen en huisartsen hadden er echter voor gewaarschuwd dat dit veel te weinig is.

In het najaar zal namelijk ook de gewone griep weer opduiken. Patiënten met luchtwegklachten -in een gewoon griepseizoen zijn dat er zo’n 70.000 per dag- zullen in het najaar allemaal getest moeten worden op het coronavirus.