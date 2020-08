Kortrijkse Groenen meten extreme temperaturen op vernieuwde stadspleinen

Dat de temperatuur niet bepaald is gemeten volgens wetenschappelijke methodes geeft Matti Vandemaele (Groen!) zonder probleem toe. "Om enigszins volgens het boekje te meten, moet je de temperatuur nemen op anderhalve meter hoogte en in de schaduw", merkt weerman Geert Naessens op. "Maar het punt is dat er op veel pleinen geen schaduw is", zegt Vandemaele.

De huis, tuin en keukenmethode van de Kortrijkse Groenen levert wel opmerkelijke resultaten:

Veemarkt: 48° C

Schouwburgplein: 50°C

Mandelaplein: 58°C

Verlaagde Leieboorden: 53°C

Alle metingen gebeurden zondag en maandag, telkens tussen 16.30 uur en 17.30 uur en laag bij de betonnen straatbedekking.

"Het is zo dat op een aantal pas aangelegde pleinen in Kortrijk geen bomen staan. En dat er op die stenen woestijnen nood is aan een stevige vergroening", vindt Vandemaele. "Op die pleinen zouden meerdere en vooral stevige bomen moeten komen om voor verkoeling te zorgen op hete dagen."

"De binnenstad warmt door de kale pleinen genadeloos hard en snel op. Het hitte-eilandeffect zorgt er voor dat de stenen woestijn sneller opwarmt, hogere temperaturen bereikt en die hoge temperaturen ook langer vasthoudt", aldus Vandemaele. Groen! Kortrijk is van plan op de volgende gemeenteraad voor te stellen om pleinen te ontharden en opnieuw bomen te planten.