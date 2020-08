Protest in Wit-Rusland houdt niet op. Oppositieleidster Tichanovskaja in Litouwen

De uitdager van Loekasjenko, Svetlana Tichanovskaja, ging gisteren bij de kiescommissie de uitslag aanvechten. Ze bleef er drie uur, haar medestanders vreesden al dat ze was aangehouden. Maar toen ze langs een achteruitgang naar buiten kwam, zei ze dat ze een beslissing had genomen en dat ze bij haar kinderen wilde zijn. Sindsdien was Tichanovskaja niet meer te bereiken. Ook het internet in Wit-Rusland lag plat. Vanmorgen kwam dan een tweet van de minister van Buitenlandse Zaken van buurland Litouwen, Linas Linkevicius . Die schreef dat Tichanovskaja in zijn land in veiligheid is.