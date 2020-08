900 bezwaren tegen bedrijf dat asbest wil verwerken in Harelbeke

Asbest is een materiaal dat vaak gebruikt werd in de bouw. Vanaf 1986 werd de bouwsector in België verplicht om uit te kijken naar veiliger materiaal, het was intussen duidelijk dat asbest kankerverwekkend is. Frank Vervaeke van de actiegroep Milieuzaken Stasegem wil de stof niet in zijn buurt. "Het bedrijf zegt dat alles op een veilige manier verwerkt zal worden", zegt hij. "Als dat zo is, dan nog wil ik niet dat de uitbreiding van het bedrijf erdoor komt. Asbest verwerk je niet zo dicht bij de bebouwde kom van een gemeente. In vogelvlucht spreken we maar over een paar honderd meter van de huizen."