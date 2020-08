Rusland registreert als eerste vaccin tegen coronavirus, maar vragen over snelheid en veiligheid

Rusland is het eerste land dat een vaccin tegen het coronavirus registreert. Hoe betrouwbaar de Russische claim is, kan moeilijk worden beoordeeld, omdat Rusland heeft de onderzoeksgegevens niet heeft gedeeld met wetenschappers in andere landen.

Veel wetenschappers zijn hoe dan ook sceptisch over de snelheid waarmee Rusland met een vaccin komt. De zoektocht naar een vaccin verloopt in verschillende testfases. De derde en laatste fase duurt normaal gezien maanden en veronderstelt het testen van duizenden mensen. Wetenschappers vrezen dat fases in het ontwikkelingsproces zijn samengevoegd of zelfs overgeslagen.