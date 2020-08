Skatepark in Turnhout tijdelijk dicht: “Jongeren leven coronamaatregelen niet na en laten zwerfvuil achter”

In Turnhout merkte het stadsbestuur dat jongeren tijdens het skaten in Park Begijneveldekens vaak geen mondmasker dragen. Nochtans is het dragen van een mondmasker verplicht in de provincie Antwerpen sinds de verstrenging van de coronamaatregelen. “Zo’n mondmasker dragen is belangrijk, want we zien dat het aantal coronabesmettingen in heel België ook in die leeftijdscategorie in opmars is”, zegt schepen voor Jeugd in Turnhout Jan Van Otten (SP.A).