'Spectaculaire' temperatuurverschillen in Meise gemeten: "Aan Plantentuin is het veel minder warm dan in centrum"

Jes had gehoord dat er zogenaamde hitte-eilanden zijn. Plekken, vaak steden, die een stuk warmer zijn dan het platteland. Dat is bijvoorbeeld het geval in Brussel. En daarom wilde ze het experiment aangaan om te kijken of er ook verschillen zijn in haar dorp Meise. "We zitten ook met een dorpskern die vol gebouwd is en waar geen groen is. En de buitenwijken waar dat wel het geval is. Daarom wilden we dat eens testen. Om te kijken of er temperatuurschommelingen zijn. En inderdaad dus."