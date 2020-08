Studenten zoeken koelte en rust in de kerk: “Groot verschil om te studeren”

De zomer is voor een aantal studenten niet hetzelfde als vakantie. Zij die tweede zit hebben, kunnen voorlopig niet genieten van zalig niets doen. En studeren kan bij deze temperaturen behoorlijk slopend zijn. Maar in Duffel kunnen deze studenten sinds gisteren van 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds terecht in de Sint Franciscuskerk. De kerk is voor de gelegenheid ook voorzien van alles wat studenten nodig hebben: wifi, elektriciteit en voldoende gekoeld water.