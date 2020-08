Overleg tussen Studio 100  en rapper Gofast rond grofgebekte K3-cover verloopt moeizaam

Over dat punt hebben de twee partijen een totaal andere mening. Tot overleg is het voorlopig nog niet gekomen. "We hebben contact opgenomen met Gofast met de vraag om het nummer te verwijderen van alle platformen", legt Studio 100 uit in een officieel statement. "Als antwoord op onze vraag kwam een voorstel tot overleg. Alvorens te kunnen overleggen hebben we aan Gofast de tekst gevraagd, plus een versie van deze tekst in het Nederlands. Tot nu toe hebben we die niet ontvangen. Voor Studio 100 is het belangrijk om de tekst goed te begrijpen alvorens goedkeuring te geven. Een songtekst die bijvoorbeeld geweld verheerlijkt, vinden wij problematisch", vervolledigt Studio 100.

Miguel Wiels voegt er nog aan toe: "We proberen met K3 al 21 jaar een positieve boodschap te brengen en dat willen we nu niet loslaten. Dus als mensen met onze liedjes anders aan de slag gaan en de link leggen met K3, want dat doen ze door het nummer 3K te noemen, dan kan dat niet en moet dat offline gehaald worden", besluit hij.