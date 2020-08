Tour Elentrik stopt Asse in kleurrijk en kunstzinnig jasje

Begin juni kwamen lokale kunstenaars van alle leeftijden naar een workshop van Tour Elentrik. Bij dit project beschilderen ze de nutskasten van maatschappijen zoals Fluvius en Proximus. “In het kader van Klasse van Asse willen we lokale artiesten meer in de schijnwerpers zetten. In deze coronatijden is het een goed idee om kunst te tonen op het openbaar domein”, aldus Van den Cruijce. De artiesten werken rond het thema ‘dieren’ en geven er een persoonlijke insteek aan. Een van hen is Margot: "Wij mochten een elektriciteitskast in de gemeente gaan decoreren om zo het straatbeeld wat op te vrolijken. Ik vind dat een leuk initiatief, omdat de lokale creatievelingen daarin betrokken worden. Zo heb je toch weer een gevoel van samenhorigheid."