Vakbonden klagen over gebrek aan thuiswerk in chemiesector Antwerpse haven

Sinds de invoer van de verstrengde coronamaatregelen in de provincie Antwerpen is thuiswerken, voor ieder wie kan, verplicht. In de chemiesector zou dat te weinig gebeuren en dat klaagt de christelijke en socialistische vakbond nu aan.

“Tijdens de eerste coronagolf zagen we bedrijven in de chemiesector massaal overschakelen op thuiswerk voor functies waar het mogelijk is. Toen was het nog niet verplicht. Nu is het verplicht en gebeurt het veel minder”, zegt Bruno Verlaeckt van de socialistische vakbond ABVV.

De vakbonden begrijpen niet waarom het toen wel kon en nu plots niet meer. “Er zijn geen klachten van misbruik geweest”, aldus Verlaeckt. “Het is niet onze bedoeling om bedrijven stil te leggen, maar mensen die niet noodzakelijk op kantoor moeten werken, kunnen gerust thuisblijven. Het is niet oké dat je je sociale bubbel moet beperken tot vijf personen en dat er op je arbeidsplaats te weinig inspanning gedaan wordt om dat na te leven.”