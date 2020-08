Verboden eendjes te voederen in Mol: “Niet goed voor eenden en trekt ratten aan”

De gemeente Mol roept op om eenden niet te voederen. Daarom staan er nu infoborden langs de wandelweg aan de Nete. “Alleen brood is niet goed voor eenden”, zegt schepen voor Milieu Frederik Loy (CD&V).

Dat is niet het enige probleem volgens Loy. “Het brengt ook veel afval met zich mee. Het is vaak te veel waardoor de eenden het niet opeten. Dan drijft er brood op het water of ligt het op de oever en dat trekt dan weer ongedierte, zoals ratten, aan. Dat willen we absoluut vermijden, want het wandelpad loopt ook door het centrum. Ongedierte moeten we dus niet hebben.”