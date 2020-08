Vierde verdachte gearresteerd in verband met strandrellen Blankenberge

Gisteren werden al een man van 19 en twee mannen van 18 uit het Brusselse aangehouden. Ze bleken allemaal lid te zijn van één of meerdere jeugdbendes. Ze worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid. Vrijdag verschijnen de drie meerderjarige mannen een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of ze nog een maand langer in de cel moeten blijven.