Vijvers aan de Zonhovense Platwijers staan kurkdroog: "Verschillende diersoorten zullen verdwijnen"

De oorzaak valt te zoeken in een combinatie van factoren. “Omdat er jarenlang karpers in de vijvers gehouden werden, ontwikkelde zich er een dikke sliblaag”, gaat de boswachter verder. “Het gevolg daarvan is erg nefast voor natuurdoelen, want het water wordt troebel en gaat te veel voedingstoffen bevatten. We hebben deze winter hard aan dat probleem gewerkt, maar door weersomstandigheden zijn die werken vertraagd. Daarom hebben we de vijvers veel later dan gepland kunnen vullen.”

Maar ook bij het vullen van de vijvers botsten de natuurbeheerders op de nodige portie pech. “Sommige vijvers worden gevuld door een pompsysteem, omdat de beken van weleer verdwenen zijn. Een van die pompen viel in panne, waardoor een grote vijver pas vijf weken later gevuld kon worden."