Brugse boomactivist wil bomenkap aan Schulensmeer verhinderen

Het lokale actiecomité Stop Ontbossing Schulensmeer in Lummen heeft intussen een nieuw protestbord gemaakt om de werken in het gebied aan te klagen. Het comité had het bord willen plaatsen aan de brug over de Demer aan het natuureducatief centrum ’t Vloot in Lummen, maar dat mocht niet van de intercommunale die het gebied beheert. Het bord is nu geplaatst op privéterrein van een van de leden van het comité.