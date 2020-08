Opnieuw heel warm met maxima tot 36 graden, maar opletten voor mogelijk onweer met hagel

Morgen is het nog vrij zonnig, maar onstabiel met in de loop van de dag een toenemende kans op lokale onweersbuien. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima tussen 28 graden in de Hoge Ardennen en 34 of 35 graden in het centrum of plaatselijk wat meer.

Donderdag neemt de kans op onweersbuien verder toe vanuit het zuidwesten. Deze buien kunnen intens zijn. Het is al wat minder warm met nog maxima van 26 of 27 graden aan zee tot 31 graden in het noordoosten.

Bekijk hieronder het meest recente weerbericht: