Winkel geplunderd na grote vechtpartij in Blankenberge afgelopen weekend

In alle chaos graaiden de amokmakers kledij mee vanuit de winkel. Dat is duidelijk te zien op een filmpje dat viraal ging, maar ondertussen gewist werd. “Petjes, slippers, kledij: we moeten de exacte balans nog opmaken. Maar de economische schade is groot. Ook omdat we de rest van de dag moesten sluiten”, vertelt Stefanie. “Het stadsbestuur nam de enige correcte beslissing om zondag het dagtoerisme aan banden te leggen. Er moest iets gebeuren. We zijn het écht moe.”



Maandag diende de winkeluitbaatster een klacht in tegen de plunderaars. “Eigenlijk zijn we er nog goed van afgekomen. De winkel zelf is niet beschadigd en er raakte niemand gewond. Maar het hele gebeuren laat toch een diepe indruk op me na. De hele zomer voel je al een soort spanning in Blankenberge."