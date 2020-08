Facebook en Instagram verbieden Zwarte Piet en Joodse karikaturen

Het gebruik van blackface ligt internationaal steeds gevoeliger. Zo riep het Europees Parlement in juni zijn lidstaten nog op om de praktijk te verbieden. En in het begin van dezelfde maand werd het televisieprogramma Little Britain van de Britse streamingplatforms gehaald omdat er acteurs zich in hadden uitgedost in blackface. Vooral in Angelsaksische landen is het gebruik van blackface erg geladen. Zo smeerden witte acteurs zich in de achttiende eeuw in zogenaamde minstrel shows in met zwarte schmink, om dommige zwarte personages te spelen.