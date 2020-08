3 afspraken om de rust aan de kust terug te brengen

Gisteren was er nog een felle discussie tussen de burgemeester van Blankenberge, Daphné Dumery (N-VA) en de minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem. De Crem vond dat Blankenberge te laat gereageerd had op die Brusselse jongeren die de boel op stelten aan het zetten waren. De burgemeester sprak dat tegen. Ze is wel blij dat er nu duidelijke afspraken zijn rond die extra kusttreinen en dat er meer steun van de politie komt. "We hebben gehoord dat we hulp gaan krijgen van de federale politie", zegt ze. "Zij gaan onze mensen in het station ondersteunen."