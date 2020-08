4 generaties van imkers in Halen: al 50 jaar bezige bijen

In Halen kwam imker Jef Ruytinckx, op veilige manier, in de bubbel van reporter Martijn tijdens het zomerprogramma van Radio 2 Limburg. Jef is al sinds de jaren '70 bezig met het telen van bijen. "Ik had het bij mijn schoonvader opgevangen en ik ben er zo in verzeild geraakt. Later heb ik me dan ook bij verenigingen van imkers aangesloten" vertelt de imker. Vroeger had hij echter nog zijn hoofdberoep als arts en kon hij niet zoveel tijd in het telen van bijen steken. "Toen was ik nog weekendimker, nu is het weekimker geworden", lacht Jef.

Zelf gaf Jef het houden van bijen door aan zijn zoon Tom, die is nu ook volop bezig met 'imkeren'. "Eerst deed ik zomaar wat, zonder echt te weten hoe je bijen moest telen, dan ben ik een cursus en een aantal theorielessen gaan volgen. Nu ben ik dus al iets meer op de hoogte", zegt Tom. Op zijn beurt komt nu ook de zoon van Tom, Wout terecht in de imkerstiel. "Ik help regelmatig bij mijn papa met de bijen en kom nu en dan ook eens bij grootvader Jef helpen, en dat is op vrijwillige basis hoor", lacht Wout.