95-jarige Bilzenaar baat nog steeds dierenpark uit: “Hier zitten meer dan 80 dieren bij mekaar”

Wie het Dierenparkje in Bilzen binnenwandelt, wordt onmiddellijk verwelkomd door enkele sierlijke zwanen en het gebalk van een enthousiaste ezel. En door Guillaume Timmermans, de uitbater van het parkje. “In 1999 zijn een vriend en ik ermee begonnen”, vertelt de man. “We hebben de grond gekregen van de gemeente, en daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben heel wat stallen gebouwd en ondertussen staat het hier vol.”

Op het grondgebied van Guillaume verblijven tientallen dieren. “Meer dan 80 dieren”, preciseert Guillaume. “Hier zitten onder andere fazanten, emoes, konijnen, schapen, geiten, pony’s, een ezel, parkieten en ga zo maar door. Het vergt veel werk om die allemaal te verzorgen.”