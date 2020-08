‘Wat-schaft-het-bot’ in Oost-Vlaanderen krijgt Vlaams geld

Zo’n diepte-onderzoek van de beenderen kan interessante en soms verrassende resultaten geven, zegt Bart Cherretté van SOLVA: “We kunnen met isotopen de samenstelling van de beenderen vaststellen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welk voedsel ze hadden, hoe ze leefden, wat de sociale status was van de mensen die we hebben opgegraven. Als we dergelijk onderzoek doen op skeletten uit verschillende vindplaatsen, dan kunnen we de gegevens met elkaar vergelijken, en een beter beeld geven van hoe de samenlevingen in onze contreien in elkaar zaten, zowel op het platteland als in de stad. Vergelijkend syntheseonderzoek is in Vlaanderen niet echt ingeburgerd. In onze buurlanden wel, en daar heeft dergelijk onderzoek al tot verrassende resultaten geleid.”

SOLVA zal het onderzoek ‘Wat schaft het bot’ uitvoeren op menselijke resten van verschillende plekken in het voormalige Land van Aalst. Het onderzoek moet ook inspiratie bieden voor toekomstig onderzoek naar eetgewoonten.