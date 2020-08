Al bijna 11.000 processen-verbaal voor overtreden coronamaatregelen in provincie Antwerpen

Zo'n 9000 mensen hebben intussen al betaald. In de meeste gevallen gaat het om 250 euro maar wie een illegaal feestje organiseerde of zijn café openhield terwijl dat niet meer mocht, moet 750 euro betalen. "Wie de boete niet betaalt, krijgt nog een aanmaning. Wie dan nog weigert te betalen, zal dit najaar voor de politierechtbank moeten komen", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. "Als de rechter oordeelt dat je die minnelijke schikking effectief moet betalen, kan het bedrag verdubbelen". De afgelopen maanden zijn er in onze provincie ook 77 incidenten geweest met mensen die naar politie of hulpdiensten spuwden. Zij moeten zich voor de correctionele rechter verantwoorden en riskeren zelfs een gevangenisstraf.