Antwerpse maatregelen bijgestuurd: horeca langer open, avondklok wordt nachtklok, evenementen weer mogelijk

Ondanks de versoepelingen - die ze liefst niet zo noemt - herhaalt gouverneur Berx haar oproep: "Houdt u aan de maatregelen. Houdt het veilig. Kom niet buiten als u in thuisisolatie of quarantaine moet zijn of last heeft van problemen aan de luchtwegen."

De maatregelen gaan onmiddellijk in en duren tot 26 augustus. Het spreekt voor zich dat we de situatie op de voet blijven volgen", aldus Berx. "Blijf wijzen op de noodzaak dat we onze doelstelling - geen verdere stijging van het aantal besmettingen - alleen samen, met vereende krachten en buitengewoon veel discipline kunnen realiseren."

Bekijk hieronder de persconferentie van gouverneur Cathy Berx: