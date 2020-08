Artieste Djoels maakt graffitiwerk ter ere van Julie Van Espen: "Ik wil dat zoiets niemand meer overkomt"

Op de gevel van de suikerfabriek Candico bij de Vaartkaai in Antwerpen is vanaf morgen een graffitikunstwerk te zien ter ere van Julie Van Espen, die in mei 2019 in die buurt om het leven werd gebracht. Op dit moment legt de artieste Djoels de laatste hand aan het kunstwerk. "Ik wil in de eerste plaats Julie herdenken, maar ik wil ook alle slachtoffers van seksueel geweld een hart onder de riem steken", zegt Djoels.