Joe Biden stelt running mate Kamala Harris voor: "We gaan samen Amerika heropbouwen" 

Harris bedankte Biden voor het vertrouwen. "Dit is een moment waarop het er echt toe doet voor Amerika", zei ze. "Alles waar we om geven, onze economie, onze familie, het staat op het spel. President Trump heeft de corona-pandemie verkeerd aangepakt en daardoor zijn we in de grootste economische crisis sinds de jaren 30 beland."

"Amerika roept om leiderschap, maar we hebben een president die meer om zichzelf geeft dan om de mensen die voor hem gestemd hebben. Het goede nieuws is dat we zijn gefaald beleid niet moeten accepteren. Binnen 83 dagen kunnen we een betere toekomst kiezen voor ons land. Dus, Joe, bedankt voor het vertrouwen in mij."