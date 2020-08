Burgemeester Vilvoorde verbiedt evenement met snelle coronatesten op café: "Georganiseerde kwakzalverij"

Op advies van zowel de Federale Gezondheidsinspectie als huisartsenvereniging Domus Medica heeft de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, een coronatestevenement in zijn stad Vilvoorde verboden. In café De Kwakkel in Koningslo wilde de pas opgerichte politieke partij "United People" een evenement organiseren waar coronasneltesten zouden worden afgenomen. Iets wat de partij ook organiseert in verschillende Waalse steden en gemeenten. De partij belooft dat je voor 20 euro op slechts 10 minuten tijd weet of je al dan niet besmet bent met het coronavirus.