Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw kleurt rood voor evenementensector

De organisatoren van het Kartjee-festival sloegen de handen in elkaar met Auvicom, een audiovisueel bedrijf uit Halle en kleurden het Colomakasteel rood met projectoren. De kleur rood symboliseert de bloedende evenementensector vanwege de coronacrisis. Hun project maakt deel uit van een internationale actie waarbij gebouwen waar evenementen georganiseerd worden over heel de wereld rood kleuren. Op die manier willen ze meer aandacht voor de sector vragen. “Net zoals alle andere organisatoren hebben wij veel moeten annuleren door de coronacrisis. Het enige dat we nog gedaan hebben deze zomer zijn livestreams bij sponsors om die toch ook nog een beetje in het daglicht te zetten, maar verder is het zeer moeilijk voor iedereen”, zegt Jolan De Kempeneer van Kartjee.