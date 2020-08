Een dagje uit naar Knokke-Heist

De tweede keer had ik mij laten vergezellen door een hoogleraar grondwettelijk recht, om mijn volstrekt legale voornemen om de dag in Knokke-Heist door te brengen kracht bij te zetten. Ik had misschien niet voor Johan Vande Lanotte moeten kiezen; de mens meent het misschien goed maar op de plaatselijke politie maakte zijn betoog bitter weinig indruk.

"Mijnheer Van Dievel wenst zijn recht uit te oefenen om zich vrij over het grondgebied te bewegen, …" was de professor beginnen te oreren.

"Is meneer Van Dievel bezitter van een witte villa of huurt hij een exclusief appartement of verblijft hij hier in een luxehotel?" had de diender van wacht Vande Lanotte zonder veel omhaal onderbroken. "Hij ziet er alleszins niet zo uit."

"Nee, maar…"

"Rechtsomkeert dan!" had de agent bevolen. "Bevel van burgemeester Lippens: geen dagjesmensen."

Hij sprak het woord uit alsof het over een mindere diersoort ging.

"En geen grondwetspecialisten", voegde de diender er minachtend aan toe, "wij stellen hier zelf de wet."