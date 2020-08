Complottheorieën over corona, 5G en aliens: is hackerscollectief Anonymous nu zelf gehackt?

De muziek klinkt als de soundtrack van de SF-reeks "X-Files". We krijgen opzettelijk groezelig gemonteerde archiefbeelden van Bill Gates voorgeschoteld, gevolgd door desolate stadsbeelden die zo uit een horrorfilm zouden kunnen komen. Close-ups van telefonerende mannen in maatpak en stapels dollarbiljetten. We zien alles door een donkere filter van groen- en bruintinten. En dan waarschuwt een vervormde stem: “Op 31 maart 2025 komt de hele procedure ten einde.” Er volgt een uiteenzetting over hoe “ze” (we komen niet te weten wie) de hele wereldeconomie zullen hertekenen. En de tweede golf van de coronapandemie is “nog maar het begin”.