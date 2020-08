Culturele evenementen kunnen weer in Antwerpen: sector reageert blij, maar ook boos

Culturele en publieke evenementen zijn weer mogelijk in de provincie Antwerpen want - zo heeft de gouverneur Berx benadrukt - het is duidelijk gebleken dat die op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. De sector is tevreden, maar vraagt zich af of het dan wel nodig was om alle culturele evenementen twee weken geleden abrupt stil te leggen. De draaiboeken met regels over afstand houden, voldoende handgels voorzien en mondmaskers verplichten werden toen al prima gevolgd. Waarom kwam er dan zo'n drastisch verbod?