"Cold shock", spierkramp en verraderlijke stromingen: de verborgen gevaren van zwemmen in openlucht

Bij ons is zwemmen dus overal verboden, tenzij het expliciet toegelaten is. In Zwitserland en Scandinavië geldt eigenlijk het omgekeerde beleid. Het is overal toegestaan om te zwemmen tenzij er specifiek vermeld staat van niet.

Volgens Paul Steinbrück, oprichter van vzw POOL IS COOL, gaan we in België op een totaal andere manier om met risico’s. "In Zwitserland en Scandinavië worden mensen van jongsaf aan goed geïnformeerd over de risico’s van zwemmen in de buitenlucht, en kennen ze dan ook beter de gevaren. Dat maakt dat het beleid ook soepeler kan zijn en je daar wél kunt zwemmen in meren en rivieren", aldus Steinbrück.