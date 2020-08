Mondmaskerplicht in Brussels Gewest voor iedereen ouder dan 12 jaar

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de kaap van het weekgemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners overschreden. Uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat in de periode van 2 tot 8 augustus per 100.000 inwoners gemiddeld 54,4 nieuwe gevallen van het coronavirus werden geregistreerd. Een dag eerder ging het nog om 47,1 gevallen per 100.000. Van 2 tot 8 augustus werden er in totaal 663 nieuwe besmettingen vastgesteld, in de week daarvoor waren dat er nog 421.