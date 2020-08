Duikers vinden lichaam van vrouw in scheepswrak: "Wellicht gaat het om duikster van 36, die jaar geleden verdween"

De families van het paar zijn gisterenavond op de hoogte gebracht. "Ze hebben me verteld dat Nathalie gevonden is vlak bij het wrak", zegt Annita. Zij is de moeder van Kurt. "Ik had natuurlijk liever gehad dat mijn zoon gisteren ook gevonden was. Nu zoeken ze gelukkig voort naar hem. Ik hoop dat ze hem snel vinden. Ik zorg ondertussen voor het zoontje van mijn zoon. Hij is nu 10 jaar oud. Vanmorgen heb ik hem verteld dat ze de vriendin van zijn papa, Nathalie, gevonden hebben. Hij hoopt ook dat zijn papa snel teruggevonden wordt. De duikcomputer van Nathalie zal alleszins al veel ophelderen, zei de scheepvaartpolitie."

Stephanie Van den Heuvel, een hartsvriendin van het koppel, staat de moeder van Kurt bij. "Ik ben gisterenavond onmiddellijk naar Annita gereden", zegt ze. "Een opluchting kan je dit niet noemen. We hebben nog veel vragen. Hoe kan het zijn dat Nathalie zo dicht bij het wrak gevonden is, terwijl ze daar vorig jaar gezocht hebben? Annita en ik zijn wel erg dankbaar voor alle hulp van de scheepvaartpolitie. Ze houden ons heel goed op de hoogte. Ook het team van slachtofferhulp is een grote meerwaarde, zeker voor het zoontje van Kurt."