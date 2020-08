Europa zet licht op groen voor “Vlaamse Netflix”: de naam wordt "Streamz"

Het nieuwe bedrijf “Streamz” zal geleid worden door Peter Vindevogel. Hij verdiende zijn strepen in als hoofd van de entertainment- en streamingservices bij Telenet. Hij bouwde de diensten Play, Play More en Play Sports uit en lanceerde ook belangrijke innovaties, vaak in samenwerking met zusterbedrijf SBS. Een voorbeeld daarvan is de populaire jongerenserie "wtFOCK". Peter Vindevogel is ook lid van de Raad van Bestuur van The Park, een virtual reality start-up.