Extra politietoezicht op het naleven van zwemverbod in de kreken van Sint-Laureins

Volgens waarnemend burgemeester Claudine Bonamie (Open VLD) is het een idyllische plek om te zwemmen, maar het mag niet. "Onlangs is er een steiger geplaatst in de Oostpolderbeek en die steiger is natuurlijk uitnodigend om zo het water in te springen. Maar het is duidelijk aangegeven dat zwemmen er verboden is. De steiger is bedoeld voor natuurliefhebbers om er te genieten van de omgeving en niet om vanop de steiger het water in te springen."