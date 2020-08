Geen treinen tussen Landen en Sint-Truiden door beschadigde bovenleiding

De bovenleiding werd over honderden meters beschadigd. Daardoor was het niet mogelijk om de werkzaamheden af te krijgen tegen vanochtend. Maar spoorwegbeheerder Infrabel gaat ervan uit dat alles opgelost is tegen vanmiddag.



Tussen Landen en Sint-Truiden rijden vervangbussen. Wie naar Hasselt moet, kan in Sint-Truiden de trein nemen. De treinen tussen Hasselt en Leuven worden omgeleid via Diest en Aarschot.