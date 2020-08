Geuzentoren in Muziekbos Ronse misschien decor voor concerten

We mikken ook op livestream, zodat meer inwoners er kunnen van genieten. Want we hebben schrik op een overrompeling als we alles op de gewone locaties laten doorgaan. We zijn tenslotte wel bezig met de gezondheid van de inwoners. Tijdens de mini-evenementen en dito concerten zullen we dus ook alle coronamaatregelen toepassen. Intussen blijft de geplande straatanimatie doorgaan. En voor september zouden we wekelijks optredens geven aan het cultureel centrum De Ververij, telkens voor hoogstens 100 mensen. Tenzij corona er anders over beslist, natuurlijk.”