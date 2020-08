Haspengouw brengt schade bij fruittelers in kaart: veel appels en peren aangetast door zonnebrand

Het extreme zomerweer bezorgt de Limburgse fruittelers ook dit jaar veel kopzorgen. Want de appels en peren in de plantages krijgen bruine vlekken, door de brandende zon. En dat maakt het getroffen fruit waardeloos. Er kan zelfs geen sap of compote van gemaakt worden. Vooral de buitenste rijen van de plantages zijn aangetast.

De Haspengouwse gemeenten kregen al heel wat meldingen van telers binnen. In Wellen gaat de schadecommissie vandaag alles in kaart brengen. “We hadden dit enkele weken geleden al gepland’ zegt schepen van landbouw Kristien Treunen (CD&V). "Met het oog op de schade door de vorst en de droogte in het voorjaar. Maar nu komt de zonnebrandschade daar nog eens bij. We gaan vlak voor de oogst langs omdat we dan een goed beeld krijgen van de schade.”