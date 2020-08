Hoe besmettelijk zijn kinderen? Dit weten we tot nog toe

Met één slag om de arm: dit is de huidige consensus. Zo werkt nu éénmaal wetenschap. Onderzoekers verzamelen gegevens, en trekken daaruit conclusies die een bepaalde hypothese bevestigen. Die hypothese wordt aanvaard. Maar dat kan veranderen. Als bijvoorbeeld steeds meer gegevens de hypothese tegenspreken, of als er een betere hypothese is. De absolute eeuwigdurende waarheid bestaat niet in wetenschap.

Concreet: in de grote hoop onderzoeken naar de besmettelijkheid van kinderen zijn er ook nu al studies te vinden die de consensus tegenspreken. Dat kinderen dus misschien toch meer besmettelijk zijn. Zo is er een recente studie in het betrouwbare Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift “Jama” https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2768952) dat kinderen toch meer virus in de neus dragen dan verwacht. Al bewijst dat natuurlijk nog niet dat ze daardoor het virus ook meer doorgeven. En dergelijke studies zijn in de minderheid. Net zoals individuele gevallen ook altijd uitzonderlijk kunnen zijn. Ook in ons land zijn helaas al kinderen overleden aan Covid-19.