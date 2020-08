Bij temperaturen van 30 graden en meer zoeken we graag verkoeling in het water. Veel mensen hebben daarom een plonsbadje of een groter zwembad staan. En sommigen vragen zich ook af hoe veilig dat is, zo'n zwembad groot of klein? Kan een klein badje bijvoorbeeld een broeihaard worden voor bacteriën? Onze reporter Pieterjan Huyghebaert ging op pad met Watermicrobioloog Rudy Calders. Bekijk hierboven zijn reportage.