Horeca-uitbater uit Hoogstraten vraagt om 'tafel van vier' af te schaffen: "De mensen gaan gewoon over de grens eten"

Van den Zegel had ook al met het kabinet gebeld om te vragen of ze de logica achter de tafel van vier konden uitleggen. "Zij hebben me vriendelijk geantwoord dat de logica erachter is dat als er meer mensen aan tafel zitten, het risico op besmettingen ook hoger is", zegt de horeca-uitbater. "Die regel is niet sluitend. Want als je meer tafels van vier binnen zet, heb je ook meer verschillende bubbels en heb je eventueel ook een hogere besmettingskans."