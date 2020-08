Ieper kleurt rood maar in de statistieken kleurt de stad groen 

Volgens de woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat het om een technisch probleem bij de registratie. De corona-uitbraak bij vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke zorgde voor een verhoogd aantal gevallen van besmettingen in de Westhoek. Van alle West-Vlamingen die besmet raakten, wonen er 10 in Houthulst, 7 in Ieper en 7 in Langemark-Poelkapelle. Hoewel de besmettingen vorige week al werden gemeten, zijn ze nog steeds niet opgenomen in de cijfers van de Zorgatlas en Sciensano. Op het kaartje op de website van Sciensano is te zien dat in Ieper het aantal besmettingen in de laatste 7 dagen slechts 3 is. Mochten de 7 besmettingen van Westvlees er al wel bijstaan, dan kleurde Ieper rood.