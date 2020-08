Wereldberoemd café is na preventieve coronastop weer open

De trappist van de Sint-Sixtusabdij is een begrip. De abdij brouwt drie soorten bier en vooral "Westvleteren Twaalf" (10,2%) is een legende. Het werd meerdere malen uitgeroepen tot het beste bier ter wereld door het internationaal bierforum Ratebeer. Naast de abdij ligt café "In de Vrede", het enige café in de wereld dat de toelating heeft om de bieren te verkopen. In het café kunnen 274 mensen zitten en op het terras 250 man. Dat is te veel, vonden uitbaters Guy Depoorter en Philip De Backer. Was hun zaak wel coronaproof? Ze hadden er geen goed oog in en besloten te sluiten. Ze zaten samen met de burgemeester van Vleteren, de politiecommissaris en preventieadviseur en pasten het café helemaal aan. Vandaag is "In de Vrede" weer open.