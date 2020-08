In Herentals gaan vaste dierenartsen zwerfkatten castreren of steriliseren

"Het is heel belangrijk dat er zoveel mogelijk zwerfkatten gesteriliseerd of gecastreerd worden", legt vrijwilligster Heidi De Kort uit op Radio 2 Antwerpen. "Als je 3 kattinnen hebt en je kan er maar 2 steriliseren, dan blijft die derde nog altijd voor veel kittens zorgen en begint het probleem opnieuw."

Vroeger konden er maar zo'n 30 tot 40 katten per jaar behandeld worden in Herentals, dit jaar zitten ze al aan een kleine 100.