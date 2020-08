Internationale Zomeracademie: een bad vol barokmuziek in Alden-Biesen

De muziekstudenten zullen zich verfijnen in de interpretatie en de uitvoering van barok muziekwerk. De plaats waar ze de stage volgen, het kasteel van Alden Biesen, zal ongetwijfeld inspirerend werken. Maar het is niet omdat de zomeracademie in een oud kasteel plaatsvindt, dat barokmuziek oubollig zou zijn, zegt artistiek leider Luc Ponet: “De barokmuziek is eigenlijk de pop– en rockmuziek van de 18de eeuw. Bach, Vivaldi, Telemann… Dat waren de Lennons en Jaggers van hun tijd, dat waren echte sterren. Maar omdat we dat vergeten zijn, wordt er soms te ernstig en zwaarwichtig naar klassieke muziek gekeken.”